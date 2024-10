EdF : Mathieu Valbuena recadre Kylian Mbappé

C’est certainement l’absence la plus polémique de l’année dans le sport français. Diminué après une alerte contractée à la cuisse ces derniers jours, Kylian Mbappé a préféré renoncer au rassemblement de l’équipe de France, jugeant qu’il était encore trop court. Face à la cadence infernale des calendriers et à la charge mentale liée à son arrivée au Real Madrid, ce choix pouvait se comprendre au départ. Mais ce qui a surtout suscité plusieurs crispations chez les observateurs des Bleus, c’est sa titularisation le week-end dernier avec le Real Madrid face à Villarreal. Ce qui laisse croire, pour Mathieu Valbuena, qu’il est désormais davantage tourné vers son club, que vers sa sélection, dont il est pourtant le capitaine.

«Un capitanat, ce n’est pas juste un bout de tissu autour du bras, c’est aussi avoir des responsabilités sur, et en dehors du terrain. Et je pense qu’il aurait été important qu’il puisse être là pour ces matches, même s’il savait qu’il était fatigué. Il aurait pu être là pour le groupe, c’est ça aussi le capitanat. Il a aussi des soins en Equipe de France, il aurait pu être là et sa décision est assez étrange, a commenté l’ex-Marseillais sur RMC. Ce qui est surprenant pour les amoureux de l’équipe de France, c’est le fait qu’il ne soit pas en sélection et qu’il joue ce week-end contre Villarreal. La priorité de Mbappé, je trouve que ce n’est pas l’Equipe de France, c’est le Real Madrid. Il vient dans un nouveau club, il sait qu’il a tout à prouver et que ce n’est pas évident de réussir là-bas. Je pense qu’il met tous les atouts pour être performant… On a vu ses dernières sorties en équipe de France, ce n’était pas un grand Mbappé, même dans l’investissement, sa façon de jouer, on avait l’impression qu’il n’était pas là.»