Karim Adeyemi devrait rejoindre le Borussia Dortmund cet été

Le Borussia Dortmund est une référence en termes de développement et de recrutement de jeunes joueurs depuis quelques années maintenant. Les dernières pépites Joe Bellingham et Giovanni Reyna n'ont pas encore 20 ans tandis que le cyborg Erling Haaland a lui 21 ans. Les joueurs et leurs agents ont compris que le BVB était le tremplin parfait pour de jeunes joueurs talentueux qui souhaitent progresser dans un cadre professionnel et avec un style de jeu porté vers l'avant. Le prochain à quitter le navire devrait être Haaland puisque le Norvégien possède une clause libératoire s'élevant à 75M€ cet été et que les cadors européens espèrent tous l'attirer.

Pour le remplacer, les Jaunes et Noirs ont coché le nom de Karim Adeyemi, qui évolue au RB Salzburg leader du championnat autrichien et ancien club du norvégien. Le jeune allemand de 20 ans est en feu cette saison (18 buts en 25 matchs TCC) et ne devrait pas faire de vieux os en Autriche. Un retour au pays est donc fortement envisagé. Bien que l'autre Red Bull, Leipzig, lui propose un meilleur salaire que Dortmund, le jeune attaquant n'a qu'une idée en tête selon Bild : rejoindre les Marsupiaux, dont les dirigeants se seraient déjà déplacés pour entamer des discussions avec leurs homologues de Salzbourg.