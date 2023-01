Angelo Fulgini va signer à Lens

Arrivé à Mayence en début de saison, Angelo Fulgini repart. D’après nos informations, le milieu de terrain est sur le point de signer au RC Lens. Il s’apprête à signer un contrat de 4 ans et demi en faveur des Sang et Or. Les résultats de la visite médicale sont en attente avant l’officialisation.

La suite après cette publicité

Le joueur de 26 ans va donc retrouver la Ligue 1, seulement six mois après l’avoir quitté. Après avoir débuté à Valenciennes, il a évolué du côté d’Angers entre 2017 et 2022. Il avait fait l’objet d’un transfert estimé à 6 M€ l’été dernier.

À lire

Lens : Deiver Machado prolonge jusqu’en 2026