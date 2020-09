Serie A : l'Atalanta dévore la Lazio

L'affiche était alléchante, la réalité l'a tout autant été. La Lazio de Simone Inzaghi recevait la brillante Atalanta en fermeture de la première journée (en retard) de Serie A. Et, tout de suite, le ton était donné : à quatre dans la surface, la plus séduisante attaque d'Europe lançait les hostilités grâce à Robin Gosens (1-0, 10e). Le rythme s'emballait et ce même Gosens centrait au second poteau pour l'autre latéral, Hans Hateboer, qui finissait en puissance et sans contrôle (2-0, 32e). Pas du genre à faire les choses à moitié, l'Atalanta enfonçait ensuite le clou par l'intermédiaire de Papu Gómez (3-0, 41e).

Alors que Felipe Caicedo pensait relancer une once d'espoir dans ce match sur un service de Sergej Milinkovic-Savic (3-1, 57e), Papu Gómez réalisait le doublé sur une superbe frappe croisée (4-1, 61e). Avec cette démonstration l'Atalanta grimpe au 2e rang du classement (après deux journées), la Lazio descend à la 11e place.

