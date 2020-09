Lens-PSG : Jean-Louis Leca ne s'enflamme pas

Lens s'est offert le Paris SG pour son premier match de la saison à Bollaert-Delelis (1-0, match décalé de la 2e journée de Ligue 1) grâce à un but d'Ignatius Ganago. Le portier lensois Jean-Louis Leca s'est présenté au micro de Canal +, tout sourire, refusant toutefois de s'enflammer.

«C’est bien ce qu’on a fait, faut pas s’enflammer, il y a du travail, on sait très bien que ce n’est pas le grand Paris, on a fait un match avec le cœur», a-t-il lâché avant de poursuivre. «On ne va pas enlever la beauté de notre victoire, il y a des grands joueurs en face, ce n’est que le 2e match. Notre mission, ce n’est pas de battre le PSG, c’est d’obtenir le maintien le plus vite possible. Il y a eu de bonnes choses de faites».