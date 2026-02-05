Ligue 1
Paris FC : terrible coup dur pour Hamari Traoré
Absent du groupe du Paris FC pour la réception de l’OM samedi dernier (2-2), Hamari Traoré va manquer plusieurs semaines de compétition. Le latéral droit malien de 34 ans a été opéré ce mercredi du ménisque d’un genou.
Si sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, c’est une mauvaise nouvelle pour Stéphane Gilli, qui va devoir aligner Nhoa Sangui, à ce poste qui n’est pas le sien puisque Samir Chergui, capable de dépanner à droite, s’est également blessé pendant la CAN.
