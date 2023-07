PSG : Luis Enrique évasif sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a pas évité les questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et si Nasser Al-Khelaïfi s’est montré catégorique, l’Espagnol s’est montré bien plus évasif.

« Lorsque j’ai signé ou quand on a parlé de former l’effectif. On reste toujours ouvert. Il peut arriver un foule de choses. Je garde ça privé. C’est un peu le secret professionnel donc je ne peux pas livrer des confidences », a-t-il confié en conférence de presse.

