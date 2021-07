Tottenham blinde Heung-min Son

Tottenham fait l'actualité ce vendredi. Ce matin, The Sun a révélé que les Spurs avaient accepté une proposition de 188 millions d'euros de la part de Manchester City pour Harry Kane. Un départ se précise pour l'Anglais. En revanche, l'aventure continue pour Heung-min Son (29 ans). En effet, Tottenham a annoncé sa prolongation ce vendredi.

Sous contrat jusqu'en 2023, il a étendu son bail pour deux années supplémentaires. Il est donc lié aux Spurs jusqu'en juin 2025. Heureux, il a confié : «c'était déjà un grand honneur de jouer ici pendant six ans, le club m'a montré un immense respect et je suis évidemment très heureux d'être ici. C'est comme à la maison, surtout avec les fans, les joueurs, le staff. Il n'y a pas eu de décision. C'était facile. Je suis si heureux d'être ici et je suis si heureux de revoir les fans bientôt.»

✍️ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.