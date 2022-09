Le FC Barcelone pourrait faire appel à sa réserve

Malgré l'hécatombe qui touche actuellement le FC Barcelone, Xavi va devoir composer un onze compétitif pour le déplacement à Majorque comptant pour la 7ème journée de Liga. Pour cette rencontre, l'entraineur catalan devra faire sans Jules Koundé, Ronald Araujo et Hector Bellerin. Ces absences sont préjudiciables pour la défense barcelonaise que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit. A cette position, il ne reste d'ailleurs plus que Sergi Roberto comme latéral droit de métier. Malheureusement, ce dernier n'est pas encore totalement sûr d'être à 100% dès ce weekend.

La suite après cette publicité

Si cela se confirme, Xavi devra trouver une alternative et il pourrait soit opter pour une défense avec 3 axiaux soit aller piocher du côté du Barcelone Atlètic. Un nom ressort, celui d'Álvaro Núñez. Le joueur de 22 ans est arrivé libre en provenance de l'Athletic Bilbao lors du dernier mercato estival et s'est rapidement imposé au sein de l'équipe réserve des Culés. Deux autres pistes sont à l'étude : Alpha Diounkou et Marc Casadó pourraient eux aussi espérer être appelés. Ce dernier avait d'ailleurs été utilisé par Xavi cet été au poste d'arrière droit durant la tournée nord-américaine (notamment face à l'Inter Miami).