Leeds très chaud sur Cody Gakpo

Recruté à Rennes il y a deux saisons contre un chèque de 18,5 M€, Raphinha (25 ans) a littéralement explosé sous les couleurs de Leeds en Premier League. Le virevoltant milieu offensif brésilien, dont la valeur est estimée à 55 M€, dispose d'une cote incroyable sur le mercato, de quoi réjouir le club breton qui continue à récupérer de l'argent sur le joueur. Annoncé du côté du Barça, puis déclaré très proche d'Arsenal, Raphinha est toujours à Leeds, mais continue d'être pisté avec insistance par le club catalan, mais aussi par Chelsea et surtout Arsenal, même si la presse anglaise indiquait encore ces dernières heures que Leeds avait rejeté une offre d'Arsenal pour le n°10 brésilien.

Et si l'international auriverde n'est pas encore parti, Leeds doit anticiper un possible départ de sa star offensive et a déjà sa fixé sa priorité en cas de départ de Raphinha. Selon nos informations, l'ancien club de Marcelo Bielsa est très attentif à la situation de Cody Gakpo, le talentueux ailier du PSV Eindhoven de 23 ans, qui a marqué 19 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée. Droitier, mais évoluant principalement à gauche, l'international néerlandais (7 sélections - 2 buts) pourrait être la future star offensive des Peacocks comme nous l'a indiqué une source interne du club anglais. D'autant qu'avec l'argent potentiellement récupéré, Leeds n'aura aucun mal à se payer Gakpo, estimé à 30 M€ par le club néerlandais. Hasard ou coïncidence, ce dernier est également pisté par Arsenal... qui pourrait finalement se rabattre sur le capitaine du PSV si jamais les Gunners échouent dans le dossier Raphinha...