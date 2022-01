FIFA-The Best 2021 : les votes de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dévoilés

La nouvelle est donc tombée. Robert Lewandowski a été élu joueur de l’année 2021 par la FIFA. Après avoir raté le Ballon d’Or, l’attaquant polonais du Bayern Munich a reçu une petite consolation. Et comme le veut la tradition, la FIFA a dévoilé le détail des votes.

La suite après cette publicité

On apprend ainsi que Cristiano Ronaldo avait mis le Polonais en premier, devant N’Golo Kanté et Jorginho. En revanche, pas de trace de Lewandowski chez Lionel Messi. Le capitaine de l’Argentine a en effet voté pour Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema.