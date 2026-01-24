Pau se sépare de son entraîneur

Tenu en échec par Grenoble ce vendredi soir et orphelin de la moindre victoire depuis début décembre, Pau a décidé de se séparer de son entraîneur, Nicolas Usaï. Arrivé sur le banc pour la saison 2023-2024, le coach de 51 ans a finalement été remercié après un bilan de 34 victoires, 31 nuls et 34 défaites. Thierry Debès assurera l’intérim.

«Le Pau Football Club et Nicolas Usaï ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club tient à remercier chaleureusement Nicolas pour son professionnalisme et son investissement sans faille. Il aura activement contribué au développement du club en Ligue 2. Dans l’immédiat, l’intérim sera assuré par Thierry Debès», précise le communiqué.