Les plus belles valeurs marchandes de la génération 2005 !

La suite après cette publicité

Accident des gênes et véritable responsabilité, le talent n’a pas d’âge. Recruteurs, agents, présidents, entraîneurs, tous les acteurs du football en sont conscients et se livrent donc une véritable guerre, sans merci, pour enrôler les plus belles promesses du ballon rond. Dans cette optique et à l’heure où le mercato hivernal s’apprête à battre son plein, Foot Mercato vous propose - en se basant sur le site spécialisé Transfermarkt - le top 10 des joueurs nés en 2005 (17 ans) avec la valeur marchande la plus élevée.

Jobe Bellingham (Birmingham City, Angleterre) : frère cadet de Jude Bellingham, convoité par les plus grosses écuries européennes, le natif de Stourbridge espère forcément suivre les traces de son aîné. Actuellement sous les couleurs de Birmingham City, le jeune milieu de terrain a d’ores et déjà disputé 12 rencontres de Championship, dont une titularisation, et un match d’EFL Cup contre Norwich. Transfermakt fixe ainsi sa valeur marchande à 3 millions d’euros.

Noah Mbamba (Club Bruges, Belgique) : originaire d’Elsene, au sud de Bruxelles, le milieu défensif du Club Bruges, capable d’évoluer en défense centrale, fait également partie des plus gros prospects de sa génération. International U19 belge (8 sélections), il a débuté sa saison en première division avant de redescendre en Challenger Pro League (3 buts et 1 passe décisive en 9 matches). Sa valeur avoisine, elle aussi, les 3 millions d’euros.

Rodrigo Ribeiro (Sporting CP, Portugal) : titularisé en UEFA Youth League, la jeune pépite portugaise n’a pas manqué de prouver tout son talent dans le groupe D. Face à Francfort, Tottenham et l’OM, le gamin de Viana do Castelo n’a cessé de briller. Résultat ? 6 apparitions, 4 buts et 2 passes décisives. S’il n’a jamais encore été titularisé avec l’équipe première du Sporting, l’international U20 de la Seleção a déjà disputé 56 minutes avec les professionnels (dont une minute en Ligue des Champions face à Manchester City). Sa valeur ? 3 millions d’euros.

Roger Fernandes (SC Braga, Portugal) : ailier gauche évoluant actuellement sous les couleurs de Braga, celui qui est né en Guinée-Bissau montre déjà de belles choses en terres portugaises. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de sa jeune carrière, il s’est surtout montré décisif à trois reprises en seulement 206 minutes avec l’équipe première. Capable d’évoluer sur le côté droit, le gaucher de 17 ans est évalué à 3,5 millions d’euros.

Cihan Canak (Standard de Liège, Belgique) : meneur de jeu, international U20 belge, passé par les classes jeunes de la Turquie par ailleurs, Cihan Çanak est déjà en train de changer de dimension. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Standard de Liège, le jeune milieu offensif s’impose progressivement dans l’équipe première. Auteur d’un but et de deux passes décisives en Jupiler Pro League, il est déjà apparu à 13 reprises après 18 journées. Sa valeur est, aujourd’hui, estimée à 4 millions d’euros.

Antonio Nusa (Club Bruges, Belgique) : cinquième de ce classement, le coéquipier de Noah Mbamba est l’autre grande promesse du Club Bruges. Sa valeur ? 4,5 millions d’euros ! Né en Norvège, du côté de Langhus, ce jeune ailier gauche, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, a été repéré lorsqu’il évoluait au Stabæk Fotball, un club norvégien. Il compte déjà 18 apparitions en équipe première et s’est notamment illustré cette saison en inscrivant un but en Ligue des Champions contre Porto. Pour rappel, Bruges, qui vient de se séparer de son coach, défiera Benfica en 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Arda Güler (Fenerbahce, Turquie) : si les noms précédemment cités restent plus que jamais talentueux, le classement offre une nouvelle dimension à partir du top 4. Symbole de ce changement, Arda Güler, international turc (1 sélection), a déjà expérimenté les joutes des différentes compétitions européennes. Que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Conference League, le jeune milieu de terrain de Fenerbahce, natif d’Ankara, possède un joli CV à seulement 17 ans. Auteur de deux buts depuis le début de la saison, il a malgré tout été gêné par quelques blessures au cours des derniers mois. Son montant est actuellement fixé à 10 millions d’euros.

Vitor Roque (Athletico Paranaense, Brésil) : [convoité par le PSG](Préventif et sûr de son fait, le club de Curitiba dans le sud du pays a enregistré une clause libératoire de 100 M€ dans le contrat du joueur au moment de sa signature.), Chelsea, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, l’avant-centre brésilien, originaire de Timóteo, est un des plus gros cracks de sa génération. À l’image d’Endrick, son cadet, le buteur auriverde est promis à un avenir radieux. Actuellement du côté de l’Athletico Paranaense après une première expérience à Cruzeiro, il compte déjà 57 apparitions et 14 buts toutes compétitions confondues. Estimé à 11 millions d’euros par Transfermarkt, celui qui fêtera ses 18 ans le 28 février prochain devrait, cependant, partir à une somme bien plus conséquente. Préventif et sûr de son fait, le club de Curitiba, dans le sud du pays, a d’ailleurs enregistré une clause libératoire de 100 M€ dans le contrat du joueur au moment de sa signature.

Désiré Doué (Stade Rennais, France) : récemment prolongé jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, le jeune milieu offensif de 17 ans a tout de la révélation et ses premières prestations sont déjà solides. Cadre avec l’équipe de France U17 de José Alcocer, le Rennais s’est également montré à son aise avec les U19. Complet, technique, à l’aise avec les deux pieds, Doué porte bien son nom et s’affirme en Ligue 1. Auteur de 11 apparitions, dont trois titularisations et deux buts, depuis le début de la saison, le natif d’Angers s’est aussi illustré sur la scène européenne en marquant face au Dynamo Kyiv (Ligue Europa). Bruno Genesio se frotte déjà les mains. Sa valeur ? 15 millions d’euros.