DNCG : aucune mesure prise contre l'OM

Jour après jour, la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) publie ses rapports. Celui qui était très attendu était celui concernant l'Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens sont en grandes difficultés financières et on craignait un peu pour eux. Finalement, ce rapport est tombé ce jeudi soir et malgré les propos défaitistes, la DNCG n'a pris aucune mesure contre le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud et financé par Frank McCourt.

Dans le même temps, l'instance de contrôle a vérifié les comptes d'autres clubs et aucune mesure n'a été prise contre Dijon, Lorient, Metz et le Paris SG. En revanche, concernant le Lille Olympique Sporting Club (LOSC), la DNCG attend des éléments complémentaires avant de prendre une décision. Toutefois, les Dogues clôturent leurs comptes un mois plus tard. Il ne devrait donc rien être décidé par l'instance de contrôle contre le club nordiste.