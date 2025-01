Metz : accord avec Famalicao pour Simon Elisor

Le jeune attaquant de 25 ans Simon Elisor va quitter la France et le FC Metz. Auteur de 3 passes décisives en 9 matches de Ligue 2 cette saison, le joueur passé par Troyes et Laval devrait découvrir un nouveau championnat et un nouveau pays dans les prochaines heures puisqu’il va filer du côté du Portugal.

Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre les différentes parties concernant le transfert de l’attaquant français. Il va rapporter un peu moins d’1 million d’euros à son club. Un contrat de trois ans et demi l’attent.