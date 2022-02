Bayern Munich : les premiers doutes arrivent autour de Dayot Upamecano

La suite après cette publicité

Sur la photo de famille contre Bochum lors d'une triste défaite 4-2, Dayot Upamecano (23 ans) a été l'un des premiers impliqués dans le naufrage bavarois. Prenant le bouillon face à Gerrit Holtmann, il a été débordé sur l'ouverture du score de Christopher Antwi-Adjei (14e). En fin de première période, il était de nouveau surpris et concédait un penalty suite à une main dans sa surface. Jürgen Locadia transformait la sentence (38e). Enfin, Gerrit Holtmann se jouait de lui avant la pause avec un petit pont côté droit devant la surface et une lourde frappe qui se logeait dans la lucarne droite de Sven Ulreich (44e). Un revers 4-1 et une sortie à la pause au profit de Corentin Tolisso qui témoigne de la performance désastreuse de l'ancien Valenciennois contre Bochum. Impliqué sur trois des quatre buts concédés par sa formation, Dayot Upamecano est vraiment dans une mauvaise dynamique.

Dayot Upamecano avait pourtant bien commencé

Après la rencontre, son coach Julian Nagelsmann a préféré tempérer la situation : «nous n'avons plus besoin de parler d'individus maintenant, nous n'avons pas fait une bonne performance dans l'ensemble.» Pour autant, les problèmes défensifs du Bayern Munich sont en partie liés aux performances de Dayot Upamecano. S'il n'y a pas péril dans la demeure en Bundesliga puisque le Rekormeister est leader et dispose de la deuxième meilleure défense (derrière Mayence et à égalité avec Fribourg) avec 25 buts encaissés en 22 matches, cela est plus préoccupant en vue de la fin de saison et notamment de la Ligue des Champions. Jusque-là, Dayot Upamecano répondait parfaitement comme l'ensemble de la défense bavaroise. Le Français a disputé 25 matches pour 1 but et 4 offrandes et s'est bien adapté dans le cocon du Rekordmeister. Facilité dans son intégration par les nombreux joueurs français de l'équipe, mais aussi par la présence de Julian Nagelsmann son ancien coach à Leipzig, il savourait au début de la saison.

«Je trouve que ça se passe très bien. Dans le groupe, déjà, j'ai eu un super bon accueil. Après, il faut faire ses preuves sur le terrain. J'ai peut-être l'avantage de connaître le coach, je sais ce qu'il attend de moi. Ça facilite des choses. Il a son style de jeu, comme on l'a vu à Leipzig. Il veut qu'on joue vite vers l'avant, avec beaucoup de possession. Même en tant que défenseur, je dois être impliqué dans le jeu. On doit être actif, toujours vouloir le ballon. Bien défendre aussi, évidemment et essayer de ne pas prendre de but. Ça marche bien jusqu'ici» expliquait-il. Cela se ressentait clairement dans les résultats et les performances du Bayern Munich, mais depuis quelques semaines la structure semble plus bancale. L'absence d'Alphonso Davies a déporté Lucas Hernandez sur le côté gauche et Niklas Süle ainsi que Dayot Upamecano sont plus exposés. Depuis 2022, le Bayern Munich a disputé 5 matches pour 2 défaites (3 victoires) et 9 buts encaissés. Des chiffres assez hauts et donc surprenants qui ne cessent de s'amplifier.

La série s'enchaîne contre Dayot Upamecano

Contre le Hertha Berlin (4-1) fin janvier, Dayot Upamecano avait été déjà coupable d'une grosse erreur en fin de match et cela avait rendu furieux Julian Nagelsmann. «C'est un but absolument évitable. Pourquoi jouer le ballon directement ? Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je le garde. Je garde le ballon dans mes pieds encore un ou deux mètres, je dribble et je vois ce qui se passe. À un moment donné, Jovetic doit aller mettre la pression sur le gardien et vous pouvez jouer avec votre coéquipier en défenseur central. Il suffit de poser le ballon et de voir ce que l'adversaire propose. Il y avait 4-0, on pouvait jouer plus calmement. Ce n'est pas comme si nous devions courir après le score» avait-il expliqué en conférence de presse excédé par l'inattention de son joueur. Capable d'avoir de gros temps faibles, Dayot Upamecano n'a pas corrigé un défaut qu'il avait déjà du côté du RB Leipzig.

En début de saison, il avait aussi éteint la lumière en Coupe d'Allemagne lors de l'humiliation 5-0 vécue contre le Borussia Mönchengladbach. Une prestation catastrophique pour lui, mais qui avait été absorbée par ses bonnes sorties avant et après cette échéance. Davantage dans le dur actuellement, il a subi quelques critiques de la part des consultants. L'ancien attaquant du Bayern Munich Markus Babbel (1994-2000) a notamment expliqué ceci : «je vois un joueur qui a un potentiel incroyable et qui a tout pour être un défenseur central exceptionnel, mais qui ne peut pas gérer la pression du Bayern et semble incroyablement peu sûr de lui.» Alors que le départ de Niklas Süle pour le Borussia Dortmund cet été est déjà acté, la possibilité de signer un défenseur central capable de concurrencer Dayot Upamecano commence à germer en Bavière. L'international français (6 capes, 1 but) devra vite retrouver son meilleur niveau sous peine de voir son statut de titulaire évoluer. Ce mercredi, le Bayern Munich joue contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions et plus que jamais Dayot Upamecano n'aura pas le droit à l'erreur…

