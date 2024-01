PSG : la réponse cash de Kylian Mbappé à un journaliste

Hier soir, Kylian Mbappé (25 ans) a fait le spectacle sur le terrain face à Toulouse. Le Français a notamment marqué un but. Visiblement inspiré, il a poursuivi son show face aux journalistes en zone mixte. Un de nos confrères de RMC Sport lui a demandé : «aujourd’hui, cette liberté que le coach t’offre et dont il nous parle en conférence de presse…» Mais KM7 l’a coupé :« ouais, c’est quoi le rapport en fait? Je n’ai pas compris.»

La suite après cette publicité

Le journaliste a continué : «est-ce que cette liberté et ce rôle que tu as pourraient t’inciter à rester un peu plus au Paris Saint-Germain?» Mbappé lui a répondu : «parce qu’avant je n’étais pas important?» Notre confrère lui a confirmé qu’il l’était avant que l’attaquant ajoute : «j’ai toujours été important. Je ne le suis pas encore plus, je suis dans la continuité. C’est l‘évolution d’un joueur. Je suis dans la continuité de ce je suis depuis que je suis arrivé à Paris.» Le message est clair !