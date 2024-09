FC Barcelone : Wojciech Szczesny sort du silence

Le FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau gardien suite à la blessure de Marc-André ter Stegen. En effet, le gardien allemand s’est fracturé le tendon rotulien du genou droit et a été opéré. Conséquence, il ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Dès lors, la piste la plus concrète pour le remplacer et ainsi maintenir une concurrence avec Inaki Pena est Wojciech Szczesny. Le gardien polonais de 34 ans a pris sa retraite cet été, mais pourrait en sortir. Il a également les faveurs de Hansi Flick, contrairement à Keylor Navas.

Alors que des discussions sont en cours et qu’il faudra composer avec une clause secrète installée par la Juventus lors de sa résiliation de contrat, Wojciech Szczesny est actuellement du côté de Marbella avec sa famille. Interrogé par Mundo Deportivo, il est sorti du silence sur la situation au FC Barcelone : «j’espère juste que Marc se rétablira bientôt, c’est un bon ami et un excellent gardien de but et je lui souhaite le meilleur. C’est la seule chose que je peux commenter.»