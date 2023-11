BL : Harry Kane et le Bayern viennent à bout d’Heidenheim, Guirassy offre la victoire à Stuttgart contre Dortmund

La onzième journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec quatre rencontres programmées à 15h30. Orphelin de Serhou Guirassy, encore trop juste pour débuter, le VfB Stuttgart, troisième, accueillait le Borussia Dortmund, au pied du podium, à la MHPArena. Un choc au sommet qui accouchait finalement sur une victoire, logique, des locaux (2-1). Malgré une nette domination du VfB et un penalty manqué dans les premiers instants, les Marsupiaux ouvraient le score par l’intermédiaire de Fullkrug (0-1, 36e) mais Undav égalisait juste avant la pause (1-1, 42e). Au retour des vestiaires, l’entrée en jeu de Guirassy changeait (une nouvelle fois) la donne puisque le buteur de 27 ans, de retour de blessure, marquait sur penalty (2-1, 83e) et offrait la victoire aux siens. Stuttgart conserve ainsi sa troisième place, devant le BvB. Ce dimanche, Leipzig pourrait cependant profiter de ce résultat pour doubler le Borussia Dormtund.

Dans les autres rencontres, le Bayern Munich s’est fait peur face au promu Heidenheim (4-2) mais enchaîne une cinquième victoire de rang en championnat. Portés par son joyau Harry Kane, auteur de ses 16e et 17e buts en Bundesliga, les Bavarois avaient pourtant rapidement pris les devants mais les visiteurs réagissaient au retour des vestiaires. En l’espace de trois minutes, Kleindienst (67e) et Beste (70e) relançaient cette rencontre mais Guerreiro et Choupo-Moting permettaient finalement au Bayern de s’en sortir. De son côté, Mayence a enchaîné un troisième match sans défaite en décrochant le point du match nul sur la pelouse de Darmstadt (0-0). Enfin, Augsbourg a trouvé les ressources nécessaires pour accrocher Hoffenheim (1-1). Au classement, le Bayern reprend provisoirement la tête devant Leverkusen, Stuttgart et Dortmund. Seizième, Mayence devance, de son côté, l’Union Berlin et Cologne.

Les résultats de 15h30

VfB Stuttgart 2-1 Borussia Dortmund : Undav (42e) et Guirassy (83e, sp) / Fullkrug (36e)

Bayern Munich 4-2 Heidenheim : Kane (14e, 44e), Guerreiro (72e) et Choupo-Moting (85e) / Kleindienst (67e) et Beste (70e)

Darmstadt 0-0 Mayence

Augsbourg 1-1 Hoffenheim : Demirovic (53e) / Weghorst (23e)