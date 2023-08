Chelsea : quand Mauricio Pochettino apprend l’existence de Malang Sarr

La suite après cette publicité

Depuis plus d’un an et demi, Chelsea a décidé de faire des folies sur le marché des transferts, multipliant les recrues. Résultat, et comme pointé du doigt par Thiago Silva la saison dernière, les Blues ont un effectif XXL avec plus de 36 joueurs. Et forcément, difficile d’y voir clair notamment pour Mauricio Pochettino.

Le coach argentin, qui réclame encore des recrues, a été interrogé sur la situation du Français Malang Sarr de retour au club après son prêt à Monaco la saison dernière. Problème, Pochettino ignore totalement qui est le jeune défenseur de 24 ans. « Qui ? Qui-est-ce ? Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas car vous m’avez surpris et donc je suis sonné. On parlait de Luton de base (rires). » A noter que l’ancien coach du PSG ignorait aussi l’existence de Jamie Cumming, le jeune gardien qui a pourtant disputé un match dans la pré-saison.