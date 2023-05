PSG : Nasser Al Khelaifi prend position pour Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir d’Achraf Hakimi ? Auteur d’une première saison de qualité sous les couleurs parisiennes, le Marocain de 24 ans a confirmé ses bonnes prestations lors de l’exercice 2022-23, à l’image d’une Coupe du monde 2022 de grande qualité, avec les Lions de l’Atlas. Outre son volume de jeu et sa qualité technique, le latéral droit s’est parfaitement adapté à Paris et a noué une belle amitié avec Kylian Mbappé, la star du projet parisien.

Mais depuis le début de la deuxième partie de saison, cela se complique pour l’ex-Madrilène. Ses prestations sont moins abouties ces dernières semaines, en témoigne son expulsion évitable contre Lorient, lors de la débâcle au Parc des Princes (1-3), qui l’a privé d’une place dans le groupe face à l’ESTAC la semaine passée (3-1). Surtout, Achraf Hakimi a été cité dans une affaire de viol présumé qui a impacté le joueur. S’il a été entendu par les enquêteurs puis relâché et que, pour le moment, l’enquête n’a pas encore rendu son verdict, il semblait tout de même très perturbé par cette affaire.

À lire

Mercato : l’entourage de Neymar a changé de ton…

Nasser al-Khelaïfi veut garder Achraf Hakimi

Selon les informations de L’Équipe, les derniers épisodes concernant Hakimi auraient provoqué des critiques en interne et irrité le staff, qui attend plus de son latéral droit. Et alors qu’il jouait avec une gêne à la cuisse après le Mondial 2022, son entourage assure qu’il est privé de beaucoup de ballons, dans un système qui n’est pas fait «pour valoriser ses qualités», d’après une source proche du joueur citée. De plus, certains éléments internes au PSG feraient part d’une mauvaise influence d’Achraf Hakimi sur Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

L’Équipe ajoute que la direction parisienne pourrait ne pas rester insensible si une grosse offre venait à arriver cet été. Lui qui a été acquis contre un chèque de 70 millions après une très grosse saison du côté de l’Inter Milan. De son côté, Achraf Hakimi rêve toujours de revenir chez lui à Madrid, même si son entourage refuse de commenter un éventuel départ du latéral parisien. Mais pourtant, Achraf Hakimi conserve le total soutien et la confiance du club, malgré sa mauvaise passe. Selon nos informations, Nasser al-Khelaïfi ne souhaite pas le laisser partir et apprécie beaucoup le joueur. Encore un dossier que Luis Campos et ses équipes devront bien gérer.