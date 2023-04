PSG : Achraf Hakimi, le grand coup d’arrêt

La suite après cette publicité

Arrivé contre un chèque de 70 millions après une très grosse saison du côté de l’Inter Milan, Achraf Hakimi était censé régler définitivement la question du poste de latéral droit au PSG. L’international marocain, considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, est sur un courant alternatif depuis son arrivée dans la capitale. La saison dernière, très souvent bridé par la tactique de son ancien coach Mauricio Pochettino, le jeune joueur de 24 ans a tout de même livré une saison satisfaisante. Et on s’attendait à le voir véritablement exploser cette année sous Christophe Galtier. Après un début de saison très intéressant où il a pu profiter de ses qualités pour exceller dans un rôle de piston, l’ancien du Borussia Dortmund a payé le flou tactique de son entraîneur et a fini par rentrer dans le rang en enchaînant les prestations quelconques que ce soit en Ligue 1 ou en C1.

De quoi faire réagir les supporters parisiens qui attendent bien plus. Le paradoxe est encore plus grand au regard des prestations du Marocain en sélection. Auteur d’une CAN XXL la saison dernière, il a récidivé en étant l’un des meilleurs joueurs des Lions de l’Atlas lors de la dernière Coupe du Monde où son équipe a terminé aux portes de la finale (défaite face à la France). Il a d’ailleurs très logiquement figuré dans l’équipe type de la compétition, ce qui lui a aussi permis d’être dans le XI FIFA de l’année. Solide défensivement, important et efficace offensivement, le joueur formé au Real Madrid montre une palette très différente avec le Maroc. Et alors qu’il jouait en plus de cela avec une gêne à la cuisse, le PSG espérait le voir revenir en forme du Mondial pour enchaîner avec des performances similaires en club.

Touché physiquement et mentalement

Tout comme Mbappé, il n’avait pas eu de coupure, ou presque, après son retour du Mondial et avait rapidement enchaîné. Le club avait décidé de l’envoyer au repos forcé avec son ami Mbappé par la suite. Mais voilà, si l’on regarde de plus près, depuis la Coupe du Monde, Achraf Hakimi est à l’arrêt ou presque. Il traîne une blessure aux ischios depuis plusieurs semaines maintenant qui lui a fait rater 5 matches de suite en Ligue 1. Surtout, Achraf Hakimi a été cité dans une affaire de viol présumé qui a fortement impacté le joueur. S’il a été entendu par les enquêteurs puis relâché et que pour le moment l’enquête n’a pas encore rendu son verdict alors que son avocate dénonce une tentative de racket et qu’il nie les faits, il semble tout de même très perturbé par cette affaire. Sa convocation avec le Maroc lors de la trêve alors qu’il n’avait plus joué depuis un moment est apparue comme une bouffée d’air frais.

«J’ai parlé avec Achraf Hakimi depuis l’affaire, oui. Il est serein, c’est le plus important. (…) On est de tout cœur avec lui, ça va lui faire du bien de rentrer au pays, de sentir le soutien», expliquait d’ailleurs Walid Regragui au moment de justifier sa convocation. Touché physiquement, Hakimi avait profité de cette trêve pour retrouver du temps de jeu en match amical face au Brésil. Il avait joué une grosse heure de jeu avant d’être remplacé. Et il n’avait pas joué le second match quelques jours plus tard, face au Pérou. De quoi lui permettre de revenir avec la tête à l’endroit et avec de meilleures sensations ? C’est sans doute ce que croyait Christophe Galtier mais sa prestation face à l’OL ce dimanche n’a pas rassuré les sceptiques. Au contraire. Depuis plusieurs semaines maintenant, Achraf Hakimi semble à l’arrêt et traîne son spleen dans la capitale parisienne. Face à Nice ce samedi, il aura l’occasion de prouver qu’il a les ressources pour se relancer. Et il sera encore attendu.