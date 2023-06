Troyes annonce cinq départs

Relégué en Ligue 2 après avoir clôturé l’exercice 2022/2023 à la 19e place de Ligue 1, Troyes va connaître un été mouvementé. Ce jeudi, le club aubois a d’ailleurs déjà annoncé le départ de 5 éléments, tous prêtés cette saison. Rony Lopes (Séville FC), Jeff Reine-Adélaïde (OL), Mateusz Lis (Southampton), Ndiaga Papa Yade (Metz) et Lucien Agoumé (Inter Milan) sont les joueurs concernés.

«5 Troyens retournent dans leurs clubs respectifs après un an passé en Bleu et Blanc : Rony Lopes, Jeff Reine-Adélaïde, Mateusz Lis, Ndiaga Papa Yade et Lucien Agoumé. Le club les remercie et leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite de leur carrière !», a posté l’ESTAC sur son compte Twitter.

