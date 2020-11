FC Barcelone : Ronald Koeman évoque le déclin de Lionel Messi

La suite après cette publicité

33 ans, 740 matches, 638 buts et 282 passes décisives avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été impliqué dans plus de 900 buts sous la tunique blaugrana et ne perdra jamais son talent. Mais quelques mois après avoir tenté de forcer son départ du Barça, en guerre avec Josep Maria Bartomeu, l'Argentin se montre un peu moins décisif et des critiques se font entendre. Quatre fois buteur mais uniquement sur penalty depuis le début de la saison, La Pulga rechignerait à contribuer aux efforts défensifs et se contenterait de marcher l'âme en peine, selon des experts comportementalistes qui voient dans ces images dénuées de contexte un déclin du génie argentin. Sur la pente Messi ?

Interrogé au sujet de son attaquant en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Betis, Ronald Koeman a défendu Leo Messi. Le Néerlandais a loué non seulement le talent mais l'attitude de l'Argentin et a répété qu'il restait déterminant pour son équipe. Koeman s'est même montré agacé par l'insistance des journalistes (18 questions posées sur Messi). «Il a encore beaucoup de qualité et est important dans notre jeu offensif. Je sais qu'il n'a marqué que sur penalty et nous sommes habitués à ce qu'il fasse la différence, mais il reste un joueur très décisif», a déclaré le coach blaugrana, en réponse à ceux qui parlent du déclin de Messi.