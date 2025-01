AC Milan : le point mercato de Zlatan Ibrahimovic

En marge de la conférence de presse de présentation de Kyle Walker, Zlatan Ibrahimović a fait le point sur la teneur du mercato hivernal rossonero. Le Suédois a ainsi confié que la venue du latéral anglais n’était pas prévue à la base, avant d’évoquer le cas du buteur Santiago Gimenez.

La suite après cette publicité

« Milan a ses objectifs, mais ce n’est pas facile. Nous travaillons. Avec Walker, l’opportunité s’est présentée et nous l’avons saisie, mieux vaut l’avoir que ne pas l’avoir. Nous savons que les dirigeants et l’entraîneur ont besoin de quelque chose. Nous espérons atteindre nos objectifs, nous savons ce que nous voulons faire. Gimenez a beaucoup de talent et de potentiel. Tout le monde sait qu’il est fort. Avons-nous besoin d’un milieu de terrain ? Nous avons d’excellents milieux de terrain, nous sommes forts. Nous devons également faire de notre mieux pour le joueur. Jovic à Monza ? Il n’y a pas de nouvelles. Il se débrouille bien, l’entraîneur est satisfait. Nous devons également comprendre ce qui est le mieux pour le joueur », a-t-il confié en conférence de presse.