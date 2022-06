Le Bayer Leverkusen demande près de 200 millions d'euros pour ses 3 stars !

La suite après cette publicité

Auteur d'une très belle saison 2021-2022, l'effectif du Bayer Leverkusen, troisième de Bundesliga juste derrière les deux mastodontes que sont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, attise logiquement les convoitises lors de ce mercato estival. Et pour cause. Forts de Moussa Diaby, Patrik Schick, Florian Wirtz, Amine Adli, Jonathan Tah, Paulinho ou encore Sardar Azmoun, les Pillendreher, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ne manquent pas de talent dans leurs rangs. Bien décidés à conserver toutes leurs armes pour faire bonne figure sur la scène européenne lors du prochain exercice, les dirigeants de la formation allemande ont d'ailleurs tenu à envoyer un message fort à la concurrence.

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2025, Moussa Diaby fait, à ce titre, partie des plans du club allemand pour l’avenir. Dans cette optique et selon les dernières informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport, l'international français (8 sélections), auteur de 17 buts et 14 passes décisives avec le Bayer cette saison, ne partira qu'en cas de très grosse offre. Convoité par le Paris Saint-Germain mais également Newcastle, Diaby reste transférable mais ne devrait donc pas quitter les Rouge et Noir à moins de 70 millions d'euros. Montant demandé par le Bayer pour se séparer de l'ailier gauche. Mais ce n'est pas tout.

Le Bayer demande 161 millions d'euros minimum !

Longtemps ciblé par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, Patrik Schick reste également un candidat au départ cet été, et ce malgré sa récente prolongation avec la formation de Gerardo Seoane. Deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec 24 réalisations, derrière l'indéboulonnable Robert Lewandowski (35 buts), le buteur international tchèque (33 sélections, 17 buts), resplendissant lors du dernier Euro, pourrait notamment rejoindre l'écurie dirigée par Julian Nagelsmann en cas de départ du Polonais vers le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'ancien joueur de l'AS Roma et du RB Leipzig, estimé à 50 millions d'euros sur Transfermarkt, rapporterait alors un très gros chèque au Bayer.

Enfin et comme le rapporte The Sun ce samedi, Piero Hincapie (20 ans) serait, lui aussi, au cœur d'intérêts étrangers. Principalement pisté par Tottenham et son entraîneur Antonio Conte, ce défenseur central équatorien, âgé de 20 ans, représente le futur du Bayer et est ainsi estimé à 34 millions de livres sterling, soit 41 millions d'euros. Élément clé du système de Leverkusen et titulaire en puissance avec sa sélection (19 caps, 1 but), qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, le natif d'Esmeraldas pourrait donc, lui aussi, rapporter gros à l'écurie présidée par Fernando Carro. À défaut d'être de tout repos, le mercato estival du Bayer s'annonce malgré tout fructueux...