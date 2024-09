FC Barcelone : Lamine Yamal choque encore tout le monde

Les Barcelonais ont obtenu une belle victoire dimanche, sur la pelouse de Villarreal (5-1). De quoi se refaire après cet échec européen en milieu de semaine face à l’AS Monaco, principalement dû à cette expulsion d’Eric Garcia en tout début de match. Une nouvelle rencontre bien maîtrisée par les hommes d’Hansi Flick, même s’il est vrai que le score est peut-être un peu sévère pour le Sous-Marin Jaune, qui s’est créé énormément d’occasions et a fait mal à la défense barcelonaise à de nombreuses reprises pendant le match.

On a encore pu voir l’étendue du potentiel offensif du Barça, privé de Dani Olmo, mais bien porté par Robert Lewandowski, Raphinha et surtout Lamine Yamal. La pépite catalane n’a pas réussi à faire trembler les filets, mais a livré une nouvelle masterclass sur la pelouse de l’Estadio de la Ceramica, avec une nouvelle passe décisive brillante pour Raphinha, d’un superbe extérieur du pied pour permettre au Brésilien de se présenter devant le portier rival et le battre.

Une nouvelle prestation aboutie

Il affiche désormais 4 buts et 5 passes décisives en 7 rencontres avec le Barça sur ce début de saison. Mais au-delà du volet statistique, c’est sa facilité à faire des différences avec le ballon qui a encore choqué tout le monde contre Villarreal, tout comme sa maturité. On parle effectivement d’un joueur qui a fêté ses 17 ans cet été et qui donne déjà l’impression de jouer comme un vétéran.

Il a aussi été le joueur qui a provoqué le plus de fautes, dont deux interventions appuyées des joueurs de Villarreal en fin de match qui ont valu deux cartons jaunes. De quoi confirmer les craintes du staff du Barça et des médias catalans concernant la façon de défendre de plus en plus agressive des défenseurs adverses sur la pépite, et donc des risques de blessure accrus. Mais avec un Lamine Yamal à ce niveau, le Barça peut sérieusement s’imaginer soulever le trophée de Liga en fin de saison !