Vidéo : le but exceptionnel de Ludovic Blas face à l’OL

https://www.france.tv/sport/football/coupe-de-france-de-football/4744885-1-2-finale-fc-nantes-vs-olympique-lyonnais.html#at_medium=7&at_campaign=rs&at_compte=francetvsport&at_genre=sport

1/2 finale : FC Nantes vs Olympique Lyonnais

Place à la Coupe de France avec les demi-finales et ce choc entre les deux clubs de Ligue 1, Nantes – OL ! Tenants du titre, les Nantais et Antoine Kombouaré veulent retourner au Stade de France, un an après la victoire face à Nice. En difficulté en Ligue 1, Nantes veut profiter de ce match de Coupe à la Beaujoire pour faire le plein de confiance. Du côté de l’OL la confiance est bien là, trois jours après avoir décroché un succès sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (1-0). Dans le ventre mou du championnat, les hommes de Laurent Blanc veulent sauver leur saison en allant au bout de cette compétition, avec une qualification pour la Ligue Europa en cas de victoire finale. Les Lyonnais compteront sur l’expérience de leurs « Gones » Alexandre Lacazette, Anthony Lopes ou encore Corentin Tolisso, pour se défaire des « Canaris ». Le match sera commenté par Fabien Lévêque et Djibril Cissé.ATTENTION : A la fin du temps réglementaire, en cas d'égalité, les deux équipes se départagero