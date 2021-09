PSG - Clermont : les notes du match

Après la victoire de Lorient face à Lille (2-1) en ouverture de cette cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le promu Clermont au Parc des Princes, ce samedi à 17 heures. Auteurs d'un début de saison parfait, les Parisiens avaient pour ambition de poursuivre leur sans-faute. Devant composer avec de nombreuses absences - Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Ramos, Verratti, Bernat, Kurzawa ou encore Dagba - Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec la première de Donnarumma et un trio offensif, peu habituel, où Mbappé était soutenu par Rafinha et Draxler.

En face, le club auvergnat, troisième au coup d'envoi et surprise de ce début de championnat, se présentait dans un 4-2-3-1 où la nouvelle recrue Hamel prenait la place du prolifique Mohamed Bayo, laissé au repos. Sous les yeux de leurs supporters et en contrôle dans cette rencontre, le PSG s'illustrait une première fois par l'intermédiaire de Marquinhos mais la tête piquée du Brésilien était bien capté par Desmas sur sa ligne (11e). Face à un bloc clermontois bien en place, les Parisiens tentaient alors de passer par les ailes pour déstabiliser les hommes de Pascal Gastien et sur une accélération spectaculaire d'Hakimi, Herrera, opportuniste, profitait du centre repoussé de l'international marocain pour placer sa tête dans le but vide (1-0, 20e).

Le PSG d'attaque avant la Ligue des Champions

Proche du break, le PSG remerciait encore un Hakimi, toujours aussi actif dans son couloir droit. Sur une merveille de centre en retrait, le latéral parisien trouvait Pereira mais la reprise du Portugais était détournée, in-extremis, par Zedadka (24e). Une domination finalement récompensée à la demi-heure de jeu. À la conclusion d'un travail remarquable de Mbappé sur le côté droit, Herrera signait un doublé d'une frappe imparable (2-0, 31e). Le CF63, volontaire mais pris de vitesse, tentait de réagir avec ses ailiers Dossou et Allevinah. En vain. Au retour des vestiaires, Mbappé, virevoltant malgré les sifflets du début de rencontre, punissait une nouvelle fois le promu auvergnat. Idéalement lancé par Draxler en profondeur, KM7 devançait la sortie de Desmas pour conclure dans le but vide (3-0, 55e). Son quatrième but en cinq matches cette saison.

Intenable, le natif de Bondy remettait ça quelques instants plus tard. Éliminant Ogier d'un crochet du droit, le champion du monde 2018 assénait une puissante frappe détournée par le portier clermontois. Opportuniste, Gueye concluait victorieusement, au près, de la tête (4-0, 65e). Dans une fin de rencontre baissant légèrement en intensité, le PSG, maître des débats, sécurisait son large avantage au score et infligeait une première défaite à Clermont. Avec ce nouveau succès (4-0), les Parisiens confortent leur place de leader en Ligue 1 et font le plein de confiance avant de se rendre à Bruges, mercredi prochain, pour lancer leur campagne en Ligue des Champions.

L'homme du match : Mbappé (7,5) : quel match du numéro 7 parisien ! D’entrée de jeu, il s’est amusé entre un petit pont sur Zedadka (7e), des crochets dans tous les sens et décisifs (31e) et un coup-franc intelligemment joué sur Marquinhos (11e). L’attaquant a ensuite marqué son but sur un ballon parfait de Draxler dans le dos de la défense (55e). Il est encore à l’origine de la 4e réalisation de son équipe d’une sorte de tir taclé qui s’est transformé en passe pour Gueye (65e). Rafinha devait encore pester contre cette offrande que la Bondynois ne lui a faite une minute plus tôt (64e). C’est le seul reproche qu’on peut lui faire. Remplacé par Icardi (79e).

PSG :

Donnarumma (5,5) : pour sa première sous ses nouvelles couleurs, l’Italien allait être scruté de près. Concentré sur ses premiers ballons, il bloque parfaitement ce premier tir de Dossou (29e) et n’a plus eu grand-chose à faire après cela. Le champion d’Europe est encore vigilant sur ce centre-tir fuyant et cadré de Billong (78e). Ce fut une entame tranquille.

Hakimi (7) : une présence offensive toujours aussi impressionnante dans son couloir et dès le début du match. Il est à l’origine de l’ouverture du score car son débordement aboutit au premier but d’Herrera (20e). Il aurait aussi pu offrir une passe décisive à Danilo (25e). Les rares percées d’Allevinah l’ont parfois pris à revers (44e) mais sa vitesse et son physique ont fait le reste. Remplacé par Kehrer (71e) qui a démarré dans le couloir, avant de prendre l’ace dix minutes plus tard.

Marquinhos (7) : le capitaine parisien n’est pas loin d’ouvrir le score rapidement sur ce coup-franc rapidement joué par Mbappé (11e). Rassurant derrière sur les quelques situations chaudes clermontoises (17e, 44e, 54e), il a su éteindre les débuts d’incendie dans sa surface. Un long ballon parfait dans la course de Mbappé sur le second but parisien (31e).

Kimpembe (6) : titulaire malgré son petit pépin physique ressenti avec l’équipe de France, le gaucher a réalisé un match assez propre entre des interventions énergiques et des protections de balle efficaces. On pourra lui reprocher deux ballons mal dégagés sur des tentatives de Dossou (17e) et Berthomier (55e) et mais il a globalement rendu une copie très propre. Il est souvent venu aider Diallo. Remplacé par Bitumazala (80e) , qui effectuait sa première apparition professionnelle avec son club formateur. Il s’est placé dans le flanc droit de la défense.

Diallo (4,5) : Dossou lui a parfois fait mal dans le couloir dans les situations de un contre un (29e). C’est sans doute pour cela que l’habituel défenseur central n’a pas souhaité prendre trop de risque. D’ailleurs, il n’était pas non plus complètement serein face aux rares montées de Zedadka en seconde période. Un petit contrôle raté (45e+1) pour une journée pas si simple que cela.

Herrera (6,5) : un match finalement assez paradoxal car s’il inscrit deux buts d’opportunistes en première période (20e, 31e), témoignant d’une certaine prise de risque et de projections régulières vers l’avant, le milieu de terrain espagnol n’a pas été très propre techniquement, n’envoyant pas toujours ses transmissions dans le bon timing. Il est aussi mis sur les fesses sur ce raid d’Allevinah (44e). Il a disparu en seconde période.

Danilo (6) : utilisé en sentinelle, le Portugais a fait du bien mine de rien face au promu car il a pu protéger régulièrement son axe défensif et remporter quelques duels dans l’entrejeu. Il a même eu une grosse situation où un retour de Zedadka au point de penalty l’empêche de frapper alors qu’il était seul face au but (25e). Il a commis quelques imprécisions techniques.

Gueye (7,5) : un apport offensif intéressant avec quelques projections qui ont mis en difficultés ses adversaires (7e, 20e). Il est d’ailleurs récompensé d’un but opportuniste (65e) et aurait même pu être à l’origine d’un nouvelle réalisation si Mbappé avait été plus réaliste (64e). Des petites fautes évitables dans sa moitié de terrain (34e, 36e) mais sa débauche d’énergie a fait beaucoup de bien défensivement à son équipe, mais également lorsqu’il a fallu partir au pressing. Remplacé par Dina Ebimbé (71e) .

Rafinha (5) : aligné dans une position hybride entre l’axe et le côté droit, le Brésilien s’est montré un peu intermittent dans cette rencontre, disparaissant par séquences. Il a tout de même fourni les efforts pour aider Hakimi à défendre dans son couloir et a remporté la plupart de ses duels. Offensivement, on ne l’a pas assez vu malgré quelques ballons propres. Mbappé aurait dû le servir, lui qui était seul face au but vide (64e).

Draxler (5,5) : on l’a connu plus à l’aise balle au pied et efficace. En première période, il a trop pris son temps sur cette belle situation où le but lui était ouvert (40e). L’Allemand aurait pu donner le ballon plus rapidement sur certains contres (42e, 50e) mais a fini par s’offrir un passe décisive pour Mbappé parti dans la profondeur (55e). Il est aussi présent sur le 4e but parisien (65e). Remplacé par la dernière recrue Nuno Mendes (86e) qui a évolué en milieu offensif gauche.

Mbappé (7,5) : voir ci-dessus.

Clermont :