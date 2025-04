Barcelone : le père de Lamine Yamal est un ancien fan du Real Madrid

Alors que son fils fait les beaux jours du FC Barcelone depuis plus d’un an, explosant les différents plafonds qu’on lui annonçait à vitesse grand V, une photo du père de Lamine Yamal grimé en supporter du Real Madrid a circulé sur les réseaux. Et face à celle-ci, le principal intéressé ne s’est pas caché de son passé de supporter merengue. «Aujourd’hui, je m’en fiche que ce soit le Real Madrid en face ! C’est le Barça qui me nourrit», a déclaré Mounir Nasraoui.

Des déclarations qui renforcent son statut de figure de proue des supporters du FC Barcelone, qui apprécient énormément le père de leur joyau. En plus de ses mots, presque en guise d’explication, Mounir a également pris le temps de rendre hommage à son fils, se remémorant un moment très particulier : «Quand Lamine est né, la première seconde où je l’ai tenu dans mes bras, je lui ai dit : 'Lamine, tu vas être le meilleur joueur du monde, fiston, tu verras.'» Une prémonition pas si éloignée de la réalité.