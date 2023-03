Les salaires démentiels des coachs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Chaque année, le quotidien L’Equipe dévoile le classement des joueurs et des entraîneurs les mieux payés de Ligue 1. Sans surprise, c’est le Paris Saint-Germain et ses stars qui trustent les premières places du top des joueurs les mieux rémunérés, avec le trio Mbappé-Messi-Neymar en tête de liste. Et au niveau des coachs, pas de surprise non plus.

C’est bien Christophe Galtier qui est le technicien le mieux payé du championnat de France. S’il touchait 180.000€ mensuels à Nice, le tacticien français est payé 665.000€ par mois du côté du Paris Saint-Germain. Une sacrée ascension pour celui qui était sixième la saison dernière. C’est plus du double qu’Igor Tudor, le deuxième entraîneur du classement, qui touche 330.000€ du côté de l’Olympique de Marseille.

Will Still en dernière position

En troisième place, on retrouve le Rennais Bruno Genesio, avec un salaire de 250.000€ mensuel. Il devance de peu Laurent Blanc (Olympique Lyonnais, 230.000€/mois) et le Lillois Paulo Fonseca (220.000€). Viennent ensuite Philippe Clement (AS Monaco) et Antoine Kombouaré (FC Nantes), qui perçoivent les mêmes émoluments : 200.000€/mois. De sacrés salaires, mais derrière, il y a bien plus d’inégalités. Franck Haise (Lens, 110.000€/mois), Frédéric Antonetti (Strasbourg, 75.000€/mois) et Michel der Zakarian (Montpellier, 70.000€/mois) complètent ce top 10.

À noter que cette saison, les coachs sont en moyenne moins bien payés que l’an passé, avec une chute du salaire moyen de 8,5%. Certains sont bien loin des salaires touchés par Christophe Galtier ou Igor Tudor, à l’image de Will Still, l’entraîneur le moins bien payé de la ligue. Le Belge, révélation des bancs de touche cette saison, gagne ainsi 18.500€ par mois. Autant dire que Reims ferait bien de rapidement l’augmenter, sous peine de le voir filer rapidement alors que West Ham est très intéressé…