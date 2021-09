Strasbourg-Metz : les compositions officielles

Derby de l'Est entre Strasbourg et Metz à la Meinau, en entame de la 6e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur FM à 21h00). Sous la houlette de Julien Stéphan, les joueurs du Racing peinent à décoller. Quinzièmes, ils ont concédé trois défaites et un match nul lors des cinq premières journées. Il faut dire qu'ils ont eu à affronter quelques équipes en forme : Angers, le PSG et l'OL.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Messins n'ont toujours pas remporté le moindre succès (3 défaites, 2 nuls). Pour cette rencontre, Strasbourg se présente en 3-5-2. Nyamsi remplace Perrin en défense centrale, Caci laisse le couloir gauche à Liénard, Aholou relègue Prcic sur le banc et Diallo prend la place de Gameiro aux côtés d'Ajorque devant. De son côté, Frédéric Antonetti déploie le même schéma avec un changement par rapport au match perdu contre Troyes : Nicolas de Préville remplace Lamine Gueye.

Les compositions officielles :

Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Guilbert, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Liénard - Diallo, Ajorque

Metz : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga, Pajot, Sarr, Delaine - Niane, De Préville