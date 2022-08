Leonardo Balerdi veut rester à l'OM

Dans le viseur de Bologne, Leonardo Balerdi (23 ans) pourrait rapidement quitter l'Olympique de Marseille. Dans cette optique, l'actuel 13ème de Serie A a proposé 8 millions d'euros aux dirigeants marseillais pour enrôler le défenseur argentin. Un montant qui serait d'ailleurs à la hauteur des attentes phocéennes, mais c'est une opération loin d'être bouclée.

Et pour cause. Selon les dernières informations de RMC Sport, l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne veut pas quitter Marseille. Déterminé à s'imposer en tant que titulaire et disputer la prochaine Ligue des Champions, Balerdi a, malgré tout, vu l'arrivée d'Eric Bailly, concurrence de taille à son poste. Reste désormais à voir ce que décidera Igor Tudor au cours des prochains matches. Si Balerdi était finalement relégué sur le banc des remplaçants, nul doute que la piste menant à Bologne reviendrait rapidement sur le devant de la scène.