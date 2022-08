L'OM sur le point de boucler un départ inattendu en défense !

La suite après cette publicité

En déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, ce dimanche à 15 heures, l'Olympique de Marseille tentera de conforter sa place sur le podium à l'issue de la quatrième journée de Ligue 1. En attendant, les dirigeants phocéens, sous l'impulsion de Pablo Longoria, continuent de travailler activement sur le marché des transferts pour concocter le plus bel effectif. Et pour cause, placés dans le groupe D, aux côtés de l'Eintracht Francfort (ALL), de Tottenham (ANG) et du Sporting Portugal (POR), les Olympiens s'apprêtent à vivre une saison intense, également marquée par le Mondial au Qatar en fin d'année.

En prévision de toutes ces échéances et d'un calendrier surchargé, la direction olympienne a donc, logiquement, décidé de prendre les devants cet été. Auteur d'un nouveau mercato reluisant, l'OM peut d'ores et déjà se targuer d'avoir considérablement renforcé son effectif. Outre Samuel Gigot, recruté dès cet hiver, les Olympiens ont ainsi mis la main sur Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Luis Suarez ou encore Chancel Mbemba, pour ne citer qu'eux. Oui mais voilà. Après avoir beaucoup recruté, l'actuel troisième de Ligue 1 va également devoir se séparer de quelques joueurs, qui plus est quand on connaît les besoins économiques du club et la volonté des dirigeants phocéens de descendre le nombre de joueurs de l’effectif à 22 (actuellement 24, sans compter les jeunes).

Leonardo Balerdi bientôt en Série A ?

Dans cette optique, Luan Pères a donc été vendu au Fenerbahçe. De son côté, Konrad de la Fuente a lui été prêté à l'Olympiakos, tout comme Pol Lirola à Elche et Luis Henrique à Botafogo. En quête d'un attaquant, la Juventus vient, quant à elle, de boucler l'arrivée en prêt d'Arkadiusz Milik alors que Kevin Strootman a été prêté au Genoa. Et d'autres départs pourraient encore intervenir avant la fermeture du marché. À ce titre, Sky Sport Italia évoque, ce samedi, un intérêt de Bologne, pensionnaire de Serie A, pour Leonardo Balerdi (23 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2026, le défenseur argentin fait d'ailleurs partie des possibles candidats au départ.

Sorti sous la bronca samedi dernier contre Nantes, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a, certes, débuté toutes les rencontres de L1 cette saison mais son avenir pourrait rapidement s'assombrir, qui plus est après l'arrivée récente d'Eric Bailly. Par ailleurs, un éventuel transfert permettrait à la direction phocéenne de récupérer une belle somme, au regard de sa situation contractuelle. Si rien est encore officiel, l'opération est plutôt en très bonne voie puisque la presse italienne annonce qu'un accord est proche d'être trouvé entre l'OM et Bologne, qui cherche un remplaçant à Arthur Theate, parti au Stade Rennais. De son côté, Balerdi n'a, quant à lui, pas encore donné son accord pour rejoindre l'actuel 13e de Série A. Affaire à suivre...