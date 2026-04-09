Ligue 1 : la programmation TV de la 32e journée
La programmation TV de la 32e journée vient de tomber. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 1er mai à 20h45 avec un Nantes-Olympique de Marseille à la Beaujoire. Le lendemain, le PSG recevra Lorient à 17h, tandis que Metz et Nice accueilleront respectivement Monaco et Lens à 19h et 21h05.
Dimanche, Le Havre se déplacera à Lille à 15h, avant le traditionnel multiplex de 17h15 avec Strasbourg-Toulouse, Auxerre-Angers et Paris FC-Brest. Enfin, le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais clôturera.
Vendredi 1er mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
FC Nantes – Olympique de Marseille
Samedi 2 mai 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
Paris Saint-Germain – FC Lorient
Samedi 2 mai 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
FC Metz – AS Monaco
Samedi 2 mai 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
OGC Nice – RC Lens
Dimanche 3 mai 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
LOSC – Havre AC
Dimanche 3 mai 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC
AJ Auxerre – Angers SCO
Paris FC – Stade Brestois 29
Dimanche 3 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer