Ligue 1 : la programmation TV de la 32e journée

La programmation TV de la 32e journée vient de tomber. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 1er mai à 20h45 avec un Nantes-Olympique de Marseille à la Beaujoire. Le lendemain, le PSG recevra Lorient à 17h, tandis que Metz et Nice accueilleront respectivement Monaco et Lens à 19h et 21h05.

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Dimanche, Le Havre se déplacera à Lille à 15h, avant le traditionnel multiplex de 17h15 avec Strasbourg-Toulouse, Auxerre-Angers et Paris FC-Brest. Enfin, le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais clôturera.

Vendredi 1er mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

FC Nantes – Olympique de Marseille

Samedi 2 mai 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Samedi 2 mai 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

FC Metz – AS Monaco

Samedi 2 mai 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

OGC Nice – RC Lens

Dimanche 3 mai 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

LOSC – Havre AC

Dimanche 3 mai 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

AJ Auxerre – Angers SCO

Paris FC – Stade Brestois 29

Dimanche 3 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC