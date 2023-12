OM : Gennaro Gattuso lance un avertissement à ses joueurs

Et de un, et de deux, et de trois… L’Olympique de Marseille a réussi la passe de trois ce mercredi soir en faisant chuter l’Olympique Lyonnais (3-0), sur la pelouse du Vélodrome, lors de la 10ème journée reportée de Ligue 1 en raison des incidents du 29 octobre dernier. Un match largement dominé et maîtrisé par les joueurs de Gennaro Gattuso qui ne sont clairement pas tombés dans le piège tendu par Pierre Sage et ses troupes, si piège il y avait. Voilà ce qui permet aux Phocéens d’enchaîner un troisième succès consécutif, toutes compétitions confondues, après les précédents succès glanés la semaine dernière contre l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa et le Stade Rennais en championnat (2-0). Trois victoires acquises à domicile dans un stade Vélodrome à l’ambiance électrique qui a bien poussé ses protégés ces derniers temps, alors que l’OM se trouve dans une forme extraordinaire, à quelques semaines de la fin d’année. Une période toujours capitale dans une saison puisqu’une petite trêve de Noël peut tomber à pic pour des équipes en méforme et casser le rythme des équipes qui carburent. Ce sera à Marseille de bien enchaîner et profiter du mois de décembre pour éviter le maximum de sorties de route.

La suite après cette publicité

«Le match contre l’Ajax nous avons eu de la réussite, ce n’était pas un bon match comme ce soir. Contre Rennes non plus. Ce soir, j’ai aimé notre état d’esprit, notre attitude, la volonté aussi, l’agressivité dans les duels. Ce qui est important en ce moment, c’est de mettre les joueurs dans des bonnes dispositions, des positions où ils sont à l’aise», a analysé en conférence de presse Gennaro Gattuso. En même temps, difficile de demander plus à ses joueurs qui ont sorti une prestation complète face à l’OL. Alors que les Marseillais se sont déjà sabordés par le passé en laissant échapper des points jugés faciles, ils ont déroulé leur football avec efficacité, régularité et solidité. Marseille a remporté trois rencontres consécutives face à Lyon en Ligue 1 pour la toute première fois. C’est le plus large succès de l’OM face à l’OL toutes compétitions confondues depuis le 26 avril 1994 - un match de championnat déjà remporté sur le même score à l’époque. De la confiance, de la constance et de la cohésion que l’OM veut conserver mais… en restant concentré et lucide.

À lire

OM-OL : le geste taquin d’Azzedine Ounahi envers Gennaro Gattuso

Personne ne veut s’enflammer !

De la prudence donc dans les troupes marseillaises qui veulent éviter le mirage de fausses bonnes impressions. La saison est longue et malgré la bonne forme comptable et la production offensive, l’analyse complète est capitale : «On est très content de ces trois victoires, ça nous permet de respirer mais on n’a encore rien fait. Je ne sais pas si ça se dit en France mais on a mangé beaucoup de merde. Il faut continuer à travailler, on a pas résolu tous les problèmes. La pression ? Je suis né avec, en tant que joueur je l’avais, en tant que coach également. Encore plus ici à Marseille. C’est juste qu’il y ait la pression à Marseille, avec 180 000 personnes au stade sur 3 matchs, c’est normal qu’il y ait de la pression. À l’extérieur, il va nous falloir un déclic. On pense beaucoup à l’aspect technique mais dans ce championnat, il faut être fort physiquement. Être meilleur dans les duels, fort en 1vs 1. Être plus méchant…», a alors poursuivi Gattuso en conférence de presse après la victoire de son équipe.

La suite après cette publicité

Egalement interrogé à ce sujet, l’expérimenté Jordan Veretout a, lui aussi, sorti la carte de l’appel au calme, prenant les confrontations les unes après les autres sans trop se projeter : «Vous savez que le foot ça va très vite. Il y a une semaine, on était au fond du trou. Une semaine après, tout le monde va commencer à s’enflammer. Donc voilà, rester les pieds sur terre. On a encore quatre matchs avant la trêve. Il faut faire le maximum de points possible. Si on veut espérer quelque chose en fin de saison, ça passe par là. Et voilà, ça sera déjà bien récupéré parce que Lorient, je pense que ça sera un match très, très difficile. Ils ont besoin de gagner aussi. Nous, on veut raccrocher le wagon de devant, donc voilà, il va falloir mettre les mêmes ingrédients que ce soir dimanche si on veut espérer quelque chose, parce que dès qu’on se relâche un peu, on voit que qu’on peut être en difficulté donc voilà. Continuer dans cette dynamique, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner et de continuer à bien se reposer, ainsi que de bien travailler pour les prochaines échéances», a longuement analysé l’ancien milieu de la Roma en zone mixte.

Titularisé à la place de Jonathan Clauss malade, Michael Murillo a réalisé une formidable prestation offensive, profitant du système inédit de Gattuso pour remplir à merveille son rôle de piston sur le flanc droit : «Bien sûr, je me sens heureux, car nous avons remporté le match, une victoire importante pour nous rapprocher de nos objectifs. Je pense que toute l’équipe est contente, et personnellement, je suis satisfait d’avoir marqué. Au début, c’était un peu difficile pour le club et pour nous, car nous n’avions pas remporté de victoires. Mais maintenant, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous progressons vers notre objectif», a-t-il déclaré en zone mixte. Le calendrier de l’OM jusqu’aux fêtes de fin d’année peut être un véritable tournant positif dans la saison avec trois déplacements (Lorient, Brighton, Montpellier) et la réception de Clermont en Ligue 1. A vos marques pour ce marathon… droit au but !