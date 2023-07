PSG : la réponse forte de Milan Skriniar sur ses problèmes physiques

La suite après cette publicité

Enfin, doivent se dire les supporters du Paris Saint-Germain. Après des semaines à l’attendre, ils ont enfin devant eux Milan Skriniar. Après avoir failli débarquer l’été dernier, puis cet hiver, le défenseur slovaque arrive finalement en ce mercato estival. Il a signé un contrat de 5 ans avec le champion de France et devient par la même occasion la première recrue officielle. Méfiance tout de même car après des semaines sans jouer du côté de l’Inter en raison d’une blessure au dos, il est à court de compétition.

«Ces derniers mois n’ont pas été faciles pour moi, j’étais blessé, j’avais un problème de dos, rembobine Skriniar sur le site du PSG durant sa première interview officielle. Mais tout va mieux maintenant, je me sens vraiment bien. J’ai joué deux matchs pour la Slovaquie (en juin à l’occasion des éliminatoires pour l’Euro, ndlr), donc je suis prêt. Depuis que j’ai surmonté ma blessure, je n’ai pas arrêté de m’entraîner, donc je suis à 100%, peut-être même plus.» La préparation donnera quelques indications quant à son état physique.

Skriniar ne craint pas la pression

C’est désormais une nouvelle page de sa carrière qu’il ouvre. Absent ces derniers mois, il débarque dans un club qui a lui aussi besoin d’entamer un nouveau chapitre après une saison compliquée sous Christophe Galtier. «Quand un club comme le Paris Saint-Germain veut te signer, la décision est prise rapidement. Quand j’ai su que j’avais l’opportunité de venir ici, j’étais très content. (…) Je sais que c’est l’une des meilleures équipes du monde, il n’a fallu qu’une seconde pour prendre une décision», assure pourtant l’intéressé.

Skriniar ne regarde pas vraiment le passé. Le Slovaque, premier de l’histoire au PSG, veut écrire sa propre histoire avec sa nouvelle équipe. «Il y a toujours de la pression quand on rejoint un club comme le Paris Saint-Germain. Je le sens un peu, mais je me sens prêt, prêt à faire partie de ce très grand club. Mais j’aime la pression. Je suis un défenseur, donc nous savons de quoi il s’agit. Il faut toujours être prêt.» a lui de jouer maintenant et de prendre ses marques avec le nouvel entraîneur Luis Enrique.