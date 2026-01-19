Menu Rechercher
Fiorentina : Amir Richardson vers Copenhague

Amir Richardson rêvait de venir donner un coup de main à l’OGC Nice, lui qui avait été formé au club. En manque de temps de jeu à la Fiorentina avec deux entrées en jeu en Serie A et deux titularisations en Ligue Conference, le milieu marocain ne retrouvera pas la Ligue 1.

Malgré l’intérêt de Brest, c’est du côté du championnat danois que l’ancien Rémois devrait rebondir. Selon nos informations, son prêt à Copenhague, sans option d’achat, est quasiment bouclé. Copenhague est actuellement 5e de son championnat, et il lui reste deux rencontres en Ligue des Champions, contre Naples puis le FC Barcelone.

