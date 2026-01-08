Au tour de Brest de tenter sa chance pour Amir Richardson

Amir Richardson n’ira pas à l’OGC Nice mais pourrait tout de même retrouver la Ligue 1. D’après les informations publiées ce soir par RMC, le Stade Brestois s’est positionné sur le milieu de terrain marocain de 23 ans, lequel avait publiquement émis le souhait de rejoindre les Aiglons.

Malgré cet échec, il serait intéressé par le challenge proposé par les Bretons. Ces derniers tentent de conclure cette opération sous la forme d’un prêt. L’ancien Rémois ne joue pas à la Fiorentina (2 apparitions en Serie A) où il reste sous contrat jusqu’en 2029.