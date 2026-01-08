Amir Richardson n’ira pas à Nice

L’OGC Nice a commencé à se renforcer sur le mercato hivernal avec le prêt d’Elye Wahi, buteur pour sa première apparition le week-end dernier face à Strasbourg. Un autre ancien de Ligue 1 était dans le viseur de la direction niçoise en la personne d’Amir Richardson, le milieu de terrain marocain.

La suite après cette publicité

Parti en Serie A du côté de la Fiorentina, Richardson avait publiquement déclaré son intérêt pour rejoindre Nice, son club formateur, en prêt durant le mercato hivernal. Toutefois, si des discussions ont eu lieu entre les différentes parties, L’Equipe nous apprend qu’il ne rejoindra pas le club azuréen. Il devrait malgré tout quitter la Fiorentina en janvier.