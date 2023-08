Real Madrid : les travaux du Bernabéu bientôt terminés

En voilà une bonne nouvelle. Depuis 2019, Florentino Perez a entamé la rénovation du stade Santiago-Bernabeu. L’antre mythique du Real Madrid était à l’époque jugée trop vétuste. Si le Covid-19 est venu perturber l’avancée des travaux, ces derniers devraient bientôt être terminés, pour le plus grand plaisir des supporters madrilènes.

La suite après cette publicité

En effet, AS rapporte que les travaux sont dans leur dernière ligne droite et que le club compte inaugurer le stade avant noël. Le 23 décembre pour être exact. Une date mûrement réfléchie puisqu’elle tombe lors des vacances, qui permettront aux joueurs d’avoir le temps de contempler avec leurs familles leur nouveau bijou. Toujours d’après AS, les travailleurs sont en plein contre la montre pour, pendant encore un été, tout préparer afin d’être prêt pour le premier match de championnat au Bernabéu, le 2 ou 3 septembre prochain, face à Getafe. On imagine que les supporters merengues sont impatients à l’idée de voir le rendu final de ces nombreuses années de travaux.

À lire

Real Madrid : Mbappé pour libérer Vinicius Jr