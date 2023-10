Euro 2024, Norvège : un nouveau fiasco en approche pour la bande d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

«La période la plus faste du football norvégien a eu lieu quand Egil Olsen (1990-1998) et Nils Johan Semb (1998-2003) étaient sur le banc. Ils ont eu un jeu assez similaire, très direct, avec de longues passes et un risque minimal dans leur moitié de terrain. C’était la recette du succès de la Norvège. Certains des entraîneurs qui ont suivi - Åge Hareide (2004-2008) et plus tard Per-Mathias Høgmo (2013-2017) - ont tenté d’emmener la Norvège dans une autre direction. Høgmo a dit un jour qu’il voulait que la Norvège «attaque comme Manchester City et défende comme l’Atlético de Madrid». Il a également déclaré qu’il allait jouer à un football «tellement innovant que personne n’a jamais rien vu de tel. On s’est moqué de lui pour cette citation dans les médias norvégiens. Et finalement, il a échoué» se remémorait Sigve Vittersø Kvamme, journaliste pour TV2 il y a quatre ans. A l’époque, la Norvège était engagée dans les éliminatoires pour l’Euro 2020 et nous avions fait un point sur l’émergence d’une nouvelle génération prometteuse pour les Løvene. Alors que la sélection n’a plus disputé de Coupe du monde depuis 1998 (1/8e de finale) et l’Euro depuis 2000 (élimination en poules), un sentiment de gâchis dominait avec une mauvaise utilisation des cadres comme John Carew, John Arne Riise ou encore Joshua King. La lueur venait néanmoins de plusieurs pépites à l’image d’Erling Braut Haaland (alors à Salzbourg désormais à Manchester City) et Martin Ødegaard (auparavant à la Real Sociedad désormais à Arsenal).

Depuis, de nombreux joueurs norvégiens ont gagné en influence et se sont imposés sur la scène européenne. Outre les deux piliers de la sélection, on compte Ørjan Nyland (Séville) dans les buts, les centraux Leo Østigård (Napoli) et Kristoffer Ajer (Brentford) ou les latéraux Birger Meling (Copenhague, ex-Rennes), Marcus Pedersen (Sassuolo) et Julian Ryerson (Borussia Dortmund). Au milieu il y a du beau monde aussi avec Sander Berge (Brentford), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) ou encore Hugo Vetlesen (Bruges). Enfin, offensivement, il y a des joueurs comme Jørgen Strand Larsen (Celta de Vigo), Alexander Sørloth (Villarreal), Antonio Nusa (Bruges), Oscar Bobb (Manchester City) ou encore Ola Solbakken (Olympiakos, prêté par la Roma) qui permettent au final de composer une équipe plutôt complète et ambitieuse. Mais cela ne se traduit pas sur le plan des résultats. Certes ils sont en progrès, mais se terminent souvent par un fiasco. Barragiste pour l’Euro 2020, la Norvège avait perdu son choc contre la Serbie en demi-finale (2-1 après prolongations). Pour la Coupe du monde 2022, cela s’est terminé par une sortie à la 3e place de son groupe derrière les Pays-Bas et la Turquie, suite à une fin de campagne ratée. Lors des deux dernières Ligues de Nations, la Norvège s’est aussi sabordée au moment d’obtenir la promotion en Ligue A. Lors de la dernière édition, cela s’était traduit par deux défaites contre la Slovénie (2-1) et la Serbie (2-0) alors qu’il suffisait d’une victoire. Et cela ne s’arrange pas en vue de l’Euro 2024.

À lire

EdF : Deschamps hésite pour l’attaque contre les Pays-Bas

La Norvège déjà dos au mur

Certes pas aidé par le tirage avec l’Espagne et un bon outsider comme l’Écosse qui a participé à l’Euro 2020, la Norvège était aussi opposée à la Géorgie et Chypre. Après 6 journées, on frôle déjà la catastrophe pour l’équipe dirigée par Ståle Solbakken. Actuellement troisième, la Norvège est à 8 points de l’Écosse et à 2 unités de l’Espagne qui compte un match en moins. Défiant Chypre pendant que la Roja et la Tartan Army croiseront le fer ce jeudi, la Norvège défiera ensuite l’Espagne ce dimanche. Deux matches qui peuvent conduire à l’élimination de la sélection scandinave, surtout que l’Écosse est quasiment qualifiée et que l’Espagne dispose d’un matelas solide et d’un calendrier facile sur les deux dernières journées (Chypre et Géorgie). Arrivé en décembre 2020 après l’excellent travail effectué par Lars Lagerbäck, Ståle Solbakken est sous pression comme son équipe puisqu’il faudra faire carton plein sur les trois derniers matches de la sélection pour espérer encore se qualifier pour l’Euro 2024. Car si la Norvège ne se qualifie pas directement avec l’une de ces deux premières places, elle devra passer à nouveau par la case barrage et cela n’est pas forcément garanti. Pire deuxième de la Ligue B de la Ligue des Nations, la Norvège dispose du 8e bilan dans l’ordre de repêchage pour 4 places. L’Écosse serait dans ce genre de scénario qualifiée alors qu’Israël, la Serbie, la Finlande et l’Ukraine peuvent encore obtenir un ticket directement. Ce ne sera pas le cas pour la Bosnie-Herzégovine et l’Islande.

La suite après cette publicité

Dans la configuration actuelle, la Norvège ne serait donc même pas repêchée pour disputer des barrages de qualification pour l’Euro 2024. Il faut absolument que l’Israël se qualifie aux dépens de la Roumanie ou que la Finlande termine devant la Slovénie et le Kazakhstan pour espérer une issue positive pour la bande d’Erling Haaland et Martin Ødegaard. Un scénario certes encore envisageable, mais qui dispose d’une part de conditionnel. Vu le matériel à sa disposition c’est en tout cas un nouvel aveu d’échec pour la Norvège. C’est aussi le cas pour ses leaders. Pourtant auteur de 25 buts et 3 offrandes en 26 capes, Erling Haaland porte le seau de ces revers. Il a manqué son barrage contre la Serbie, il était absent pour les fins de campagnes de l’Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022. Pour les éliminatoires de l’Euro 2024, il était forfait lors des deux premiers matches où la Norvège n’aura pris qu’un point sur six. À la fois essentiel, mais en même temps gênant pour ses absences lors des moments décisifs, le vainqueur de la Ligue des Champions 2023 est bien présent pour le rassemblement d’octobre. Son importance est particulièrement importante pour que la Norvège espère enfin retrouver une grande compétition. Pour l’Euro 2024 en revanche, le rêve ne tient plus qu’à un fil désormais…