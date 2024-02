OM : Longoria justifie les choix pour la liste UEFA

Quatre recrues hivernales ont débarqué à l’OM, avec Ulisses Garcia, Jean Onana, Quentin Merlin et Faris Moumbagna. Mais seulement deux d’entre elles pourront évoluer en Ligue Europa, où l’OM sera confronté, dans une semaine, au Shakhtar Donetsk. En effet, Garcia et Onana n’ont pas été intégrés dans la liste transmise à l’UEFA, concernant les joueurs qualifiés pour la compétition européenne. En revanche, Moumbagna et Merlin en font partie, en lieu et place de Lodi et Vitinha, qui ont eux quitté le club. Présent en conférence de presse pour présenter son attaquant camerounais, Longoria a justifié les choix effectués.

« Il faut prendre cette décision dans le contexte. On est limité par le nombre de joueurs formés au club. Dans la liste A, Soglo te prend une place car il n’a pas passé plus de deux ans pour rentrer dans la liste B. En janvier, tu ne peux inscrire que 3 nouveaux joueurs et nous avons eu 4 nouveaux. C’est une décision purement technique pour le staff », a-t-il expliqué. Reste à savoir comment Garcia et Onana ont encaissé la nouvelle…