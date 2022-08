OM : les premiers mots d'Issa Kaboré

L'OM a annoncé ce mercredi la signature du latéral droit burkinabé Issa Kaboré (21 ans) en provenance de Manchester City sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Il vient concurrencer l'autre recrue estivale à ce poste Jonathan Clauss. Un joueur qui connaît déjà la Ligue 1 puisqu'il était prêté la saison passée à Troyes (31 matches de championnat en 2021/2022, 2 passes décisives).

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média officiel du club, l'Étalon aux 27 sélections (2 buts), cousin de l'ancien Olympien Charles (193 matches à l'OM), s'est dit heureux de signer à Marseille et a affiché ses ambitions pour l'exercice à venir : «l'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi. Quand j'étais petit, tonton Charlie nous montrait les photos et nous donnait des ballons pour jouer, donc on ne connaissait que l'OM. Ça me fait réellement plaisir, c'est un rêve qui se réalise. Mon objectif pour l'équipe, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Mon objectif personnel ? Jouer le plus de matches et aider l'équipe à atteindre le plus haut niveau».