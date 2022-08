L'OM continue de se renforcer avec Issa Kaboré !

La suite après cette publicité

Marseille tient déjà sa dixième recrue du mercato. Avec Samuel Gigot arrivé l'hiver dernier, mais resté plusieurs mois en prêt au Spartak Moscou et les recrutements définitifs de Pau Lopez, Cengiz Ünder (AS Roma), Arkadiusz Milik (Napoli) et Matteo Guendouzi (Arsenal) qui étaient seulement prêtés l'an dernier mais aussi Jordan Veretout (AS Roma), Luis Suarez (Grenade), Jonathan Clauss (Lens), Chancel Mbemba (Porto), Alexis Sanchez (Inter Milan), Nuno Tavares (Arsenal) et Ruben Blanco (Celta de Vigo), l'OM est actif cet été

Malgré la venue de Jonathan Clauss, le départ de Pol Lirola à Elche rendait l'achat d'un nouveau latéral droit nécessaire aux Phocéens qui ont trouvé leur bonheur. Prêté la saison dernière du côté de Troyes où il s'est montré à l'aise en aidant parfaitement à l'opération maintien des Aubois (32 matches, 2 offrandes), Issa Kaboré (21 ans) était retourné du côté de son club de Manchester City. Devant continuer son développement, le natif de Bobo-Dioulasso était candidat à un nouveau prêt.

Prêt avec option d'achat

Dans le viseur de Nottingham Forest puis de Nice comme nous vous l'avons annoncé, le joueur est rapidement entré dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille qui a insisté pour son arrivée comme nous vous l'avons révélé. Ainsi, le club coaché par Igor Tudor s'est entendu avec Manchester City pour le prêt du joueur et une option d'achat a même été insérée dans ce dossier. Une nouvelle recrue prometteuse qui sort aussi d'une CAN 2021 probante avec le Burkina Faso où il a été en demi-finale.

Avec 27 capes à son actif avec les Étalons pour 2 buts, Issa Kaboré est l'une des grandes promesses de son pays. En outre, il est le cousin de Charles Kaboré qui a évolué à l'Olympique de Marseille entre 2007 et 2013. Fier d'annoncer sa venue, l'OM s'est fendu d'une vidéo de présentation.