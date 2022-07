Nice prépare une offre pour Issa Kaboré

Issa Kaboré, le latéral droit de 23 ans, possède pas mal de courtisans en Angleterre. Brentford et Nottingham Forest se sont renseignés. En France, le pensionnaire le plus chaud est Nice. Les Aiglons ont entamé des discussions avec Manchester City et préparent une offre selon des sources bretonnes.

Les Citizens espèrent 15 millions d'euros. De son côté, l'OGC Nice serait prêt à monter jusqu'à 10M€. Formé au Rahimo FC (Burkina Faso), Kaboré sort d'une belle saison avec Troyes durant laquelle il a délivré deux passes décisives en 31 matchs disputés