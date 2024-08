Droits TV Ligue 1 : Vincent Labrune se félicite du nouveau partenariat avec beIN

BeIN Sports a renouvelé cette semaine son partenariat avec la LFP, et ce, jusqu’en 2029. Un contrat de 5 ans, qui lui octroie en conséquence un match de Ligue 1 McDonald’s par week-end, ainsi que l’intégralité des rencontres de Ligue 2 BKT. Dans un communiqué publié ce vendredi, le patron de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, s’est félicité de cet accord.

«LFP Media est ravi de continuer à travailler avec beIN SPORTS, l’un des plus grands radiodiffuseurs du monde et partenaire de longue date du football français. Grâce à beIN SPORTS, la Ligue 1 McDonald’s continuera de bénéficier d’une couverture complète en MENA, Turquie, aux États-Unis et au Canada. beIN SPORTS continuera d’offrir une expérience qualitative et innovante aux amateurs de football qui aiment suivre les aventures en France de leurs compatriotes Achraf Hakimi, Folarin Balogun ou Jonathan David», peut-on lire.