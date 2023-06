Mercato : le FC Nantes lance ses grandes manœuvres

La suite après cette publicité

Le FC Nantes a poussé un grand ouf de soulagement le week-end dernier. Sauvé in extremis à la 38e journée, le club s’offre une 16e place inespérée grâce à sa victoire sur la lanterne rouge, Angers, son premier succès en Ligue 1 depuis le 12 février, envoyant de facto l’AJ Auxerre vers la 2e division. Face à la dynamique de la dernière partie de saison, c’était très loin d’être gagné. La direction avait même commencé à se projeter sur la suite depuis l’étage inférieur. Ce maintien change un peu la donne.

Il faudra bien s’attendre à des modifications en profondeur de l’effectif que mène désormais Pierre Aristouy, lequel est en passe de prolonger de deux ans son contrat. Preuve que l’ancien entraîneur des U19 devient l’une des pierres angulaires du club, il doit compter sur les jeunes du centre de formation à partir de la pré-saison. D’après L’Equipe, une partie du mercato nantais passera par là, surtout que les U19 viennent d’être sacrés champion de France de la catégorie pour la 2e année consécutive.

Nantes : Pierre Aristouy va s’engager pour deux ans

Les jeunes feront partie de l’aventure

Le vivier est présent. Les signatures professionnelles de Hugo Boutsingkham, Mathis Oger, Hamissou Dangabo et Sacha Ziani en début de semaine vont dans ce sens. D’autres, comme Stredair Appuah, Lohann Doucet, Junior Diaz ou encore Nathan Zézé ont déjà goûté au monde pro, que ça soit en Ligue 1 ou en en coupe. Ils sont maintenant attendus pour bousculer la hiérarchie comme ont pu le faire récemment avant eux Randal Kolo Muani et Quentin Merlin. Ce dernier sera d’ailleurs appelé à être l’un des cadres du vestiaire l’an prochain.

Aristouy souhaite l’aligner un cran plus haut dans le couloir gauche, son vrai poste. Mais ce n’est pas qu’avec des jeunes qu’on fait un maintien. Sans coupe d’Europe cette saison, le coach souhaite avoir à sa disposition un groupe de 16 éléments fiables. Quelques cadres, dont certains ont déçu, vont partir comme Ludovic Blas et Alban Lafont. Moussa Sissoko, très apprécié en interne, ne sera pas retenu, lui qui sort également d’un exercice un peu manqué. Prêtés, Joao Victor, Mostafa Mohamed et Evann Guessand sont déjà retournés dans leur club d’origine.

Un gros dégraissage en perspective

Andy Delort est quant à lui conservé, pour le moment. Prêté par Nice, l’attaquant possédait une option automatique d’achat en cas de maintien en fin de saison. L’annonce est même officielle mais si une offre convenable arrive sur le bureau du président Kita, l’ancien Montpelliérain pourrait s’en aller après six mois ratés (2 buts en 17 matchs). Sébastien Corchia, Charles Traoré et Marcus Coco ne seront pas conservés, eux qui arrivent en fin de contrat, alors que Rémy Descamps souhaite plus de temps de jeu. Son sort dépend en partie de celui de Lafont.

Enfin, Moses Simon et Jean-Charles Casteletto auront peut-être des offres et pour remplacer tous les partants, une réflexion a déjà été entamée. «Il faut se poser la question de la défense centrale, du gardien en cas de départ d’Alban (Lafont) […] Au milieu, on a besoin d’un joueur capable de gagner des mètres par la conduite de balle et de casser des lignes. Plus haut, j’aimerais un profil proche de Quentin (Merlin) dans le ressenti et le jeu et un autre avec plus de vitesse et d’explosivité» décryptait dans Ouest France le nouveau coach. Ça donne quelques indications.