L’OGC Nice annonce 4 départs

L’OGC Nice se prépare à une intersaison agitée. Le club azuréen va être probablement attaqué sur ses meilleurs éléments, comme Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo, et le directeur sportif Florent Ghisolfi va avoir du travail. Il a déjà dit au revoir à quatre de ses joueurs, puisque les prêtés Joe Bryan et Nicolas Pépé sont retournés dans leurs clubs respectifs. Les deux autres sont Ross Barkley et Andy Delort, comme l’explique le communiqué publié sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

« L’OGC Nice officialise la fin de l’aventure en rouge et noir pour 4 éléments du groupe professionnel. Alors que les prêts de Joe Bryan et Nicolas Pepe sont terminés, le contrat de Ross Barkley est arrivé à terme, tandis qu’Andy Delort est définitivement transféré au FC Nantes. » Nice recherche actuellement son nouvel entraîneur, et pense notamment à Régis Le Bris, ce qui agace considérablement le FC Lorient…

À lire

Lorient : pas d’accord Le Bris-Nice, mais…