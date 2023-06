Le communiqué assassin de Lorient sur Nice et Le Bris

Le FC Lorient contre-attaque. Hier, plusieurs médias ont annoncé que Régis Le Bris était tombé d’accord avec l’OGC Nice. Comme expliqué sur notre site, le coach sous contrat jusqu’en 2027 avec les Merlus n’a pas encore d’accord avec les Aiglons. Mais son départ n’est pas à exclure puisque Julien Stéphan a été approché selon nos informations. Toutefois, le FCL veut conserver son coach et l’a rappelé dans un communiqué de presse assassin. «Bien qu’il ait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027 pour lui et son staff, Régis Le Bris a évoqué avec son président le souhait de le résilier après onze ans de service au FC Lorient. Nommé en juin 2022 pour un premier poste d’entraîneur professionnel en Ligue 1 suite à l’obtention de son diplôme, Régis Le Bris, impliqué dans toutes les décisions sportives, s’est inscrit dans un projet à moyen terme avec le FC Lorient. Le club compte donc sur lui pour entretenir et développer la belle dynamique connue cette saison. Après consultation du Conseil d’Administration, des forces vives du club et des partenaires, le FC Lorient a pris la décision de ne pas le libérer de son contrat. Par ailleurs très attaché à l’éthique professionnelle et dans l’éventualité d’une approche concernant son entraîneur sous contrat, le FC Lorient vient de rappeler par écrit à l’OGC Nice ses obligations de respecter l’article 211 du Règlement Administratif de la LFP. Le club envisage également de saisir la LFP et la FIFA pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club. »

Le président Loïc Féry a ensuite déclaré : « ils se sont mal comportés en janvier. J’avais reçu les excuses du patron d’Ineos sur le cas Terem Moffi. Ils réitèrent aujourd’hui et avaient agi de la même manière avec le RC Lens. D’ailleurs j’ai eu Jean-Claude Blanc ce soir, et il m’a assuré qu’il comprenait que nous ne souhaitions pas libérer le staff en place. Régis Le Bris m’a indiqué quelques jours avant le dernier match de la saison du fait qu’il se posait la question d’être à la fin d’un cycle avec le FC Lorient. Il m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible. J’aurais préféré que nous réussissions à garder Terem Moffi. Mais je tiens à dire que nous avons pris collectivement la décision de le laisser partir. Il ne faut pas oublier les énormes efforts consentis en janvier avec les arrivées de Jean-Victor Makengo, Bamba Dieng et Romain Faivre. Pour cet été, à part Enzo Le Fée qui a un bon de sortie – et seulement si nous recevons une offre conforme à nos attentes – aucun cadre ne sera transféré comme je m’y suis engagé. Nous avons une belle enveloppe pour renforcer le groupe, avec un budget qui sera en en forte hausse. J’ai fait confiance à Régis l’an dernier en le nommant à la tête de l’équipe professionnelle, en lui demandant aussi de s’engager dans notre projet sur du moyen terme. Il a fait cette année l’unanimité au sein du club, auprès des partenaires et des supporters. C’est un homme remarquable. Il fait un superbe travail. Je comprends qu’il soit sollicité mais il est sous contrat. Ma responsabilité est de préserver les intérêts du FC Lorient. Toute l’institution FCL et moi-même comptons sur lui. Nous n’avons pas contacté d’autres entraîneurs. Nous ne sommes pas ouverts à discuter d’un transfert le concernant. Nous sommes ambitieux et nous nous donnons les moyens de viser encore mieux la saison prochaine. » Le message est passé !

